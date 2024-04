Íñigo Pascual, vicepresidente de COVITE: "Esto son víctimas del Partido Socialista. No sé cómo se puede encajar esto"

La vida de Íñigo Pascual cambió para siempre el día 5 de mayo del año 1982. El padre de Íñigo, Ángel Pascual Mújica, era el director de proyectos de la central nuclear de Lemóniz, tan hostigado por la banda terrorista ETA a principios de los 80.

En la mañana de ese día de hace 42 años, Íñigo y su padre iban en el coche conducido por Ángel, que llevaba al hijo a la parada del autobús. De improviso varios jóvenes se aproximaron al vehículo por el lado del conductor y abrieron fuego, ametrallando a ambos ocupantes. Los disparos acabaron con la vida del padre e hirieron en el hombro y el brazo a Íñigo, que aparentemente fue protegido por el cuerpo de su padre.

"Estos son los recuerdos de aquel fatídico día"

Las secuelas físicas, aunque no son despreciables, no son comparables con las psicológicas. El testimonio de Íñigo es sobrecogedor: "De aquel día recuerdo algunas cosas, por ejemplo, la imagen que más tengo es la de la cabeza de mi padre apoyada sobre mi hombro izquierdo. No me dio tiempo a despedirme de él en vida. He visto sufrir enormemente a mi familia, a mi madre y a mis hermanas".

Situación actual en el País Vasco

Entre los últimos acontecimientos y declaraciones, que protagonizan los candidatos de los distintos partidos a las elecciones autonómicas vascas del próximo domingo 21 de abril, destacan el ataque que sufría la tarde de este martes Imanol Pradales. El candidato del Partido Nacionalista Vasco era rociado con gas pimienta a la salida de un mitin en el municipio vizcaíno de Barakaldo. Otro de los momentos que más repercusión mediática están teniendo es la entrevista en la que el candidato a la lehendakaritza de EH Bildu, Pello Otxandiano, se negaba a calificar a ETA como banda terrorista.

Al respecto, Íñigo Pascual expresaba que no comprende esa postura y mencionaba varias comisiones en las que participó en el Parlamento Foral de Navarra el año pasado, sobre radicalización y crímenes de ETA sin resolver. En una de ellas, la integrante de EH Bildu, Bakartxo Ruiz, también habría rechazado responder a una pregunta de Consuelo Ordóñez, hermana de Gregorio Ordóñez, también víctima de los terroristas: "¿Estuvo mal matar?".

"Ninguna respuesta"

También preguntaron en aquellas sesiones a los abertzales por sus intenciones respecto a los 350 casos de ETA sin resolver, "puesto que estaban apostando tan seriamente por la paz, la convivencia y por una memoria plural", pero aseguraba el vicepresidente de COVITE: "Tampoco en esa ocasión hubo ninguna respuesta".

Posibilidad de un lehendakari abertzale

Teniendo en cuenta los últimos sondeos de intención de voto de los próximos comicios vascos, la posibilidad de una victoria de EH Bildu es una realidad, aunque necesitaría del apoyo de alguna otra fuerza para gobernar. A eso se le suma que los independentistas vascos han sido uno de los socios del PSOE en el Gobierno central. Ante este panorama, Íñigo aseguraba lo siguiente: "Yo creo que no encaja de ninguna de las maneras. A mi me gustaría preguntarle al Gobierno qué le dice a sus víctimas del terrorismo. Concretamente a Enrique Casas, a Ernest Lluch, a Fernando Buesa, a Fernando Mújica Herzog, a Froilán Elespe, a Germán González, a Isaías Carrasco, a Joseba Pagazaurtundua, Juan Mari Jáuregui [...] ¿Qué les dice el Partido Socialista? Esto son víctimas del Partido Socialista. No sé cómo se puede encajar esto. Yo no acabo de entenderlo."