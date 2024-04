Atacan con spray pimienta en los ojos a Imanol Pradales, candidato a lehendakari del PNV

En la tarde de este martes se ha conocido que un hombre ha atacado con spray de pimienta al candidato a lehendakari del PNV, Imanol Pradales. Tras ello, Pradales ha necesitado asistencia sanitaria, por lo que se le ha trasladado al hospital donde le han limpiado los ojos. El individuo que ha atacado a Pradales ya ha sido detenido.

El suceso ha ocurrido al término del mitin que había dado en la localidad vizcaína de Barakaldo cuando iba hacia la sede de la televisión pública vasca, donde tenía que participar en el debate electoral con el resto de aspirantes de la Lehendakaritza. Pradales ya ha abandonado el Hospital de Cruces y ha puesto rumbo al debate al que tenía previsto acudir antes del ataque con spray.

Esta información la ha ofrecido al inicio de su intervención el presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, en el acto electoral de Barakaldo, justo después de abandonar el lugar Pradales.

"Una persona se le ha acercado y le ha rociado con un spray de pimienta"

Ortuzar ha explicado exactamente cómo se han desarrollado los hechos: el candidato a lehendakari "salía para prepararse para el debate de ETB", cuando "una persona se le ha acercado y le ha rociado con un spray de pimienta y han tenido que llevarle a Cruces a limpiarle los ojos".

"No sabemos a qué responde, pero de todas maneras, creo que este tipo de comportamientos, este tipo de sucesos, nos tienen que llevar como sociedad a la reflexión de si todo esto que estamos viviendo, de estirar, de tensionar, de crear división, de crear crispación, es el camino para una sociedad como la vasca. Desde luego, en opinión del PNV, no, ese no es nuestro camino", ha dicho.

Un individuo detenido

Tras conocer los hechos, se ha sabido que la Ertzaintza ha detenido en Barakaldo a un individuo, el responsable del ataque con spray de pimienta al candidato a lehendakari del PNV, Imanol Pradales.

El spray con el que han atacado a Pradales

Ya se conoce el tipo de spray de pimienta con el que ha sido atacado el candidato a lehendakari del PNV. Es el que aparece a continuación en la imagen. La Ertzaintza se lo ha facilitado al servicio médico que le ha atendido para determinar un tratamiento adecuado.

El spray pimienta con el que han atacado a Pradales | Antena 3 Noticias

Reacciones

Las reacciones en redes sociales no se han hecho esperar tras conocer el ataque a Pradales. "Quiero trasladar todo mi apoyo y solidaridad a @Imanol_Pradales En democracia no caben las agresiones. Nunca. A nadie. Deseo que se recupere pronto para poder continuar con la recta final de la campaña electoral", ha escrito el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en 'X'.

Por su parte, Alberto Núñez Feijóo también ha mostrado su "solidaridad" con Imanol Pradales: "Para los que trabajamos por un País Vasco libre de violencia toda agresión es mala noticia. Para los que creemos en el respeto a los que piensan diferente, agredir a alguien por sus ideas convierte los hechos en doblemente graves. Toda mi solidaridad con Imanol Pradales", ha señalado el líder del PP.

"Quiero enviar un mensaje de apoyo y ánimo al candidato a Lehendakari del PNV, @Imanol_Pradales, que ha sido agredido en un acto de campaña en Barakaldo. La condena de cualquier acto de violencia debe ser norma en democracia", ha escrito por su parte Eneko Andueza, candidato del PSE.

"Pendiente del estado de Imanol Pradales tras el ataque con gas pimienta del que ha sido víctima esta tarde. Confío en que se encuentre perfectamente cuanto antes. Mi más rotunda y enérgica condena", escribía Javier de Andrés, candidato del PP.

Durante el acto electoral en Barakaldo, Pradales ha alertado acerca de los "radicales cambios a ciegas" que se pueden suceder a partir del 21 de abril en Euskadi. Además, ha advertido de que puede que "no haya vuelta atrás". También ha defendido las medidas de protección social de Euskadi, las que califica como las "más avanzadas del Estado", pero que asegura que los jeltzales no aceptarán "que haya una sola persona que se aproveche".

En el mitin, Pradales ha animado a los congregados a preguntar a la gente si con el Partido Nacionalista Euskadi "ha ido a mejor o a peor estos años". "¿Tu vida personal y la de tu familia han ido a mejor o a peor? ¿Tu calidad de vida en Euskadi es buena o no? Y si la respuesta es que Euskadi ha ido a mejor y tu vida ha ido a mejor, lo tienes muy claro: vota PNV", ha sentenciado.

Pradales ha apelado al "voto del orgullo, ese voto del orgullo" por la Euskadi construida "entre todas y todos, entre quienes siempre han trabajado arrimando el hombro". "Votar al PNV es votar por el orgullo del país que tenemos y por seguir mejorando nuestra única casa, Euskadi", ha insistido durante su comparecencia.

