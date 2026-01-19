Adif corrobora varios "trozos de vía rota" en Adamuz y no se descarta si es "causa o consecuencia" del accidente

Ya hay primeros detalles de la investigación del accidente ferroviario en Adamuz que ha dejado, de momento, 39 víctimas mortales. Fuentes de la investigación de Adif, recogidas por ABC, confirman que "hay muchos trozos de vía rota".

No obstante, fuentes cercanas recogidas al Ministerio de Transportes, advierten al dicho medio de que "hasta que no se investigue no se puede determinar si es causa o consecuencia".

La fractura de las vías está a 180 metros del lugar en el que se encuentran los vagones Alvia. El equipo de Criminalística de la Guardia Civil está fotografiando el elemento para avanzar investigaciones.

Más de 200 efectivos en Adamuz

Por su parte, la Guardia Civil ha movilizado a más de 220 efectivos para atender a los afectados por el accidente de los trenes, entre ellos, el Equipo Central de Inspecciones Oculares de Criminalística con expertos en huellas y ADN, que se han desplazado a la zona cero.

Entre los efectivos se encuentran unidades de Seguridad Ciudadana, Tráfico, GRS, apoyo aéreo y drones del instituto armado, según Fuentes de la Guardia Civil recogidas por Europa Press.

Asimismo, la Guardia Civil ha desplazado a la zona al Equipo Central de Inspecciones Oculares de Criminalística.

¿Qué se sabe del descarrilamiento de trenes en Adamuz?

De momento, la cifra de fallecidos está en 39, además de 73 personas hospitalizadas y más de 150 heridos. El accidente ocurrió a las 19:39 del domingo, cuando un tren de alta velocidad Iryo 6189 continuaba su trayecto desde Málaga con destino Madrid con 317 pasajeros. Fue entonces cuando varios vagones se salieron de la vía. En sentido contrario, el tren Alvia 2384 que viajaba Madrid-Huelva al parecer chocó con parte del Iryo.

Los modelos de trenes siniestrados se tratan del el ETR 1000 de Iryo y el S 120 de Renfe, dos modelos punteros en el mercado. En el caso del convoy Iryio siniestrado es el ERT 1000 fabricado por el consorcio Hitachi-Bombardier. Se trata de un tren que poder circular a una velocidad máxima de 400 kilómetros. Trenitalia también utiliza en su país este tipo de trenes. Por su parte, el tren de la serie 120, fabricado por CAF y Alstom, que comenzó a operar el 17 de mayo de 2006.

Aunque no se ha confirmado la causa exacta, el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, apuntaba en Radio Nacional de España que la causa del accidente "con alguna cuestión del material móvil o bien de la infraestructura".

