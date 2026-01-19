"Un tren prácticamente nuevo", "en una recta", con la "vía renovada" en mayo y 20 segundos de diferencia: todo lo que se sabe del accidente de Adamuz, Córdoba

A las 18:40 horas del domingo, un tren de alta velocidad Iryo 6189 efectuaba su salida de Málaga con destino Madrid con 317 pasajeros. Apenas una hora después los vagones 6, 7 y 8 se salen de la vía por causas que aún se desconocen.

Mientras que en ese momento, en sentido contrario, circulaba el tren Alvia 2384 que realizaba el trayecto Madrid - Huelva con un centenar de viajeros. El convoy iba a 200 kilómetros por hora y chocó con parte del Iryo que había invadido su vía. Los dos primeros coches del Alvia, con 53 pasajeros, cayeron por un terraplén de varios metros.

Momentos posteriores se confirmaron las primeras víctimas y heridos del accidente, cuyo número ha ido aumentando a medida que pasaba el tiempo. Los personas que necesitaban ayuda fueron trasladadas a varios hospitales cercanos

Víctimas y heridos

Hasta el momento hay 39 fallecidos, entre ellos el maquinista del Alvia, y más de 150 heridos. Hay 48 hospitalizados, de los cuales 12 se encuentran en la Unidad de Cuidados Intensivos, uno de ellos es un menor de edad. Se ha atendido a un total de 122 personas, según el servicio de emergencias 112. De estos 74 han sido dadas de alta.

El jefe de supervisión de la Guardia Civil, Juan José Jiménez. explican que la oficina de coordinación le han informado que "ha bajado la intensidad y vamos a retirar los efectivos a la espera de que si hay algo más acudiremos a la respuesta". Ellos han atendido a 16 personas, de las cuales cuatro trasladaron a hospitales de Madrid por "un esguince, una contusión, una lesión pequeña".

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha señalado en declaraciones a 'Canal Sur Radio', que no se descarta que el número de víctimas aumente, ya que debajo del Alvia. Mientras que en la COPE avanzaba que "los vagones están reventados" y estaban esperando a que "los vehículos que vienen con Adif puedan levantar los vagones y se pueda comprobar si hay más cadáveres en la zona y se puedan identificar".

"A medida que pasan las horas las esperanzas van desapareciendo", expresaba Moreno. Aún así hay "dos UVI de alta intensidad preparadas" en el caso de encontrar algún herido.

Un tren casi nuevo

El accidente se produjo en una recta, según explicó en una rueda de prensa horas después del incidente el ministro de Transportes, Óscar Puente. De "muy extraño" calificó lo sucedido en Adamuz ya que avanzó que "el tren Iryo es un tren prácticamente nuevo, que no sé si llega a cuatro años, y la vía es una vía completamente renovada, en la que se han invertido 700 millones y en la que los trabajos han acabado en mayo de 2025".

El ministro también señalaba que "si no hubiese habido un tren circulando en sentido contrario en ese momento, no estaríamos hablando de heridos". Es un accidente tremendamente extraño, es en una recta, y todos los expertos en materia ferroviaria están tremendamente extrañados, porque es muy raro, muy difícil de explicar", concluía.

Descarta casi al completo el fallo humano

Un fallo del tren, de las condiciones de la vía o un error humano, son las tres hipótesis que se barajan para explicar el incidente se ha cobrado la vida de decenas de personas, Aunque aún no se ha confirmado cuál ha sido la causa exacta, el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, ha descartado casi al completo el fallo humano.

En declaraciones a RNE, apuntaba a que "la causa tiene que estar en otra cosa" porque, al parecer, los dos trenes iban "a una velocidad inferior de la asignada al tramos". Ambos en la curva de frenado mostraban una velocidad de 205 y 210 kilómetro por hora. Pero "es muy pronto" para dar conclusiones al respecto, dijo.

El mecanismo no se activó

El responsable de RENFE ha señalado en la Cadena Ser que se trata de un incidente "en circunstancias extrañas", ya que, "al parecer el intervalo de tiempo entre un tren y otro que se cruzaban en sentido contrario ha sido de 20 segundos".

Este margen tan reducido impidió que actuara el sistema de seguridad de la vía, debido a que "cuando un obstáculo está en la vía, se bloquea el surco e impide la circulación y ordena el frenado de emergencia al tren".

"Todo ocurrió demasiado rápido", ha señalado Heredia, quien ha indicado que ese escaso lapso de tiempo no permitió que el mecanismo de alerta interviniera, lo que habría evitado el impacto.

Revisiones

15 de enero, fecha en la que el tren de Iryo fue revisado. El convoy se fabricó en 2022. La compañía ha comunicado en una nota que está a total disposición de la Comisión que se encargará de la investigación del accidente, donde colaborará facilitando toda la información que se requiera.

¿Quién se hará cargo de la investigación

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 2 de Montoro, que este lunes se encuentra de guardia, será la encargada de dirigir la investigación sobre el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba), según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA)

