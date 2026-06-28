Sánchez lamenta la muerte de nueve españoles en los terremotos de Venezuela

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha expresado este domingo sus condolencias por el fallecimiento de nueve ciudadanos españoles a consecuencia de los terremotos registrados el pasado jueves en Venezuela. A través de un mensaje publicado en la red social X, el jefe del Ejecutivo ha trasladado su apoyo a las familias de las víctimas y ha garantizado que España mantendrá la asistencia a los afectados.

"Con enorme tristeza recibimos la confirmación de que ya son nueve los españoles fallecidos a causa de los devastadores terremotos en Venezuela. Quiero trasladar, en nombre del Gobierno de España, nuestro más sentido pésame y todo nuestro cariño a sus familias y seres queridos. También a quienes aún están intentando localizar a sus familiares desaparecidos", ha señalado Sánchez.

El presidente también ha asegurado que el Gobierno continuará colaborando con las autoridades venezolanas y prestando toda la asistencia consular necesaria a los afectados y sus familias "en estos momentos tan difíciles".

Repatriación de afectados

Mientras continúan las labores de emergencia sobre el terreno, este domingo ha aterrizado en la base aérea de Torrejón de Ardoz el primer vuelo de repatriación procedente de Venezuela.

Según ha informado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, el avión transportaba a 96 personas, de las que 76 son ciudadanos españoles. En el mismo vuelo también viajaban 20 personas de otras nacionalidades, entre ellas Francia, Italia, Portugal, Bélgica, Eslovaquia, Venezuela y Argentina.

Más de un centenar de desaparecidos

Pese a la llegada del primer grupo de repatriados, la situación sigue siendo crítica. El balance oficial mantiene en 131 el número de españoles desaparecidos, dos menos que en la actualización anterior.

Asimismo, las autoridades han confirmado que 14 españoles permanecen localizados bajo los escombros, donde los equipos de rescate continúan centrando sus esfuerzos para intentar su recuperación.

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