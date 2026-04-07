¿Las Infantas Cristina y Elena intentan "recuperar su posición"?: "Todos son familia del Rey, pero Familia Real solo hay una"

La Semana Santa no ha dejado de regalarnos imágenes de la Familia Real dividida en diferentes actos. Concretamente, las Infantas Elena y Cristina, han estado acompañando a sus padres. En parte, esto se debe a que ya no cuentan con una agenda propia al no ser consideradas de la Casa Real.

Tras el relevo de la corona, tomada por Felipe VI, la Casa Real se redujo a su mujer, la Reina Doña Letizia, y a sus dos hijas, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía.

Ahora, tras tiempo apartadas de los actos de sus padres, las hermanas del Rey se han personificado de su mano en procesiones, conciertos y corridas taurinas. Por este motivo, se considera que las infantas, Cristina y Elena, han trazado una 'estrategia' con la que "buscan recuperar su sitio" en los actos oficiales.

La periodista Silvia Taulés pone el foco en la aparición separada de la familia real a lo largo de Semana Santa y aleja rumores sobre la existencia de "dos familias reales en España". Alega que "no han roto vínculos porqueVictoria Federica de Marichalar organiza quedadas de primos", pero explica: "es algo que no se ve".

El caso de la Infanta Cristina

La escandalosainfidelidad de Iñaki Urdangarin y el posterior divorcio de la Infanta Cristina han tenido como consecuencia un acercamiento de la antigua duquesa de Palma hacia su familia, y, sin duda, una intensificación de su vida pública. Incluso, se ha dejado ver por Palma de Mallorca, en un concierto junto a su madre, ciudad donde se le había retirado una placa en su honor y donde "prácticamente había sido vetada" tal y como apunta Gema López.

La semana pasada, la prensa francesa habla de una 'reinserción' de la Infanta Cristina, ya que tras más de una década establecida en Suiza, la Infanta se encuentra en pleno proceso de mudanza, abandonando la ciudad que ha sido su refugio durante los años más complejos de su vida personal y mediática.

El relato de 'Point de Vue' califica su traslado como un auténtico exilio, asegurando que se produjo tras "sumir a la familia real española en una de las peores crisis de su historia reciente", haciendo referencia al mediático Caso Nóos, por el que quedó imputada.

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