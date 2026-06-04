Un panelazo de 6.050 euros desata la euforia en La ruleta de la suerte

Cuando su compañero del atril rojo ha perdido el turno, ha comenzado toda una carrera de éxito para Cristina en este panel.

La del atril amarillo ha tenido la suerte de caer en el gajo de los mil euros, pero ahí no ha terminado la cosa porque lo de Cristina ha sido un no parar desde ese instante.

Al descubrir esas primeras dos letras, la del atril amarillo ya tenía el panel algo más claro, así ha decidido usar la Doble letra hasta en dos ocasiones. ¡No te pierdas la reacción de todos!

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