Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos a Alonso Caparrós y a su hija, a punto de ser madre

Alonso Caparrós atraviesa uno de los momentos más emocionantes de su vida. Su hija Claudia le confesaba hace apenas unos meses que estaba embarazada, una noticia que pilló por sorpresa al presentador.

Caparrós será abuelo a los 55 años, algo que se ha convertido en la mayor ilusión de esta etapa de su vida. El presentador se ha propuesto ser el mejor abuelo del mundo y recuperar el tiempo que no pudo compartir con su hija en el pasado.

Hoy, Alonso Caparrós y su hija nos cuentan todos los detalles del embarazo de Claudia. ¡No te lo pierdas, a partir de las 17:00 horas en Antena 3!

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