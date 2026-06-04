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A partir de las 17:00

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos a Alonso Caparrós y a su hija, a punto de ser madre

El presentador ha descubierto hace muy poco que su hija Claudia está embarazada. Una noticia que le mantiene ilusionado y que confiesa que se tomará como una oportunidad para recuperar el tiempo perdido.

Alonso Caparrós

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Alonso Caparrós atraviesa uno de los momentos más emocionantes de su vida. Su hija Claudia le confesaba hace apenas unos meses que estaba embarazada, una noticia que pilló por sorpresa al presentador.

Caparrós será abuelo a los 55 años, algo que se ha convertido en la mayor ilusión de esta etapa de su vida. El presentador se ha propuesto ser el mejor abuelo del mundo y recuperar el tiempo que no pudo compartir con su hija en el pasado.

Hoy, Alonso Caparrós y su hija nos cuentan todos los detalles del embarazo de Claudia. ¡No te lo pierdas, a partir de las 17:00 horas en Antena 3!

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