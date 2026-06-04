Receta de canutillos con crema de fresas de Karlos Arguiñano

Al enrollar las tiras de masa en los tubos metálicos, monta un borde sobre otro. Si dejas huecos, la masa se abrirá al cocinarse.

El jugo que hayan soltado las fresas puedes guardarlo para aromatizar un yogur natural, por ejemplo.

Ingredientes, para 4 personas

200 g de harina+25 g para estirar

12 fresas

80 ml de leche

200 g de queso mascarpone

50 g de azúcar

200 ml de nata líquida

50 ml de aceite de girasol

Aceite de oliva suave para freír

Hojas de menta

Ingredientes Canutillos con crema de fresas | antena3.com

Elaboración

Corta el rabo de 8 fresas, trocéalas y saltéalas a fuego suave en una sartén para que pierdan humedad. Después, pásalas a un colador y ponlas sobre un bol para que vayan soltando el jugo.

Mientras tanto, prepara los canutillos. Para la masa, pon en un bol la harina, la leche y el aceite de girasol. Mezcla bien y amasa hasta que los ingredientes queden bien integrados. Forma una bola, ponla de nuevo en el bol, cúbrela con un paño limpio y deja que repose durante 10-20 minutos.

Mezcla bien y amasa | antena3.com

Espolvorea la encimera con un poco de harina. Coge la masa, ponla sobre la encimera, ruédala hasta formar un cilindro y córtala en 8 porciones. Haz 8 bolas. Con ayuda de un rodillo estira cada bola hasta formar 8 cuadrados finos. Ve enrollándolos alrededor de los canutillos de acero inoxidable (de repostería), unta la punta de la masa con un poco de agua, presiónala un poco y sella la junta.

Ve enrollándolos alrededor de los canutillos de acero inoxidable | antena3.com

Calienta abundante aceite de oliva suave (dos dedos) en una sartén mediana. Introduce los canutillos (a tandas) y fríelos (con molde incluido) hasta que se doren. Retira, escúrrelos sobre una fuente cubierta con papel absorbente y desmóldalos (retírales el canutillo de metal).

Para hacer la crema de fresas, pon en un bol la nata bien fría (recién sacada del frigorífico) en un bol. Añade el azúcar y el queso mascarpone y monta con la batidora de varillas. Incorpora las fresas y sigue montando. Pasa la crema de fresas a una manga pastelera. Rellena los canutillos introduciendo la crema de fresa por los dos lados.

Incorpora las fresas y sigue montando | antena3.com

Sirve 2 canutillos en cada plato, acompaña con una fresa y decora con una hojita de menta.

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