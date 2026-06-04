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Mejores momentos | 4 de junio

¡Un programa redondo! Cristina gana más de 9.000 euros en La ruleta de la suerte

¡Vaya pedazo de programa el que ha hecho Cristina! Prácticamente se lo ha llevado todo ella, porque sus compañeros solo han ganado 400 euros entre los dos.

¡Un programa redondo! Cristina gana más de 9.000 euros en La ruleta de la suerte

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"Parece que le han tocado con una barita mágica", asegura Jorge Fernández al ver a Cristina acumular dinero en su atril sin descanso.

La concursante del atril amarillo ha tenido varios momentos de gloria durante el programa. Uno de los más significativos ha sido al caer en el gajo de los mil euros para seguir multiplicando con la Doble letra.

Cristina ha intentado en varias ocasiones llegar al gajo dorado sin éxito, pero con este dineral no ha sido un problema para ella.

Sus compañeros de atril, sin embargo, solo han podido acumular 400 euros entre los dos en todo el programa.

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