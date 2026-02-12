Antena3
La reacción de los hijos de Iñaki Urdangarin a sus memorias: "Están contentos y agradecidos"

Las memorias de Iñaki Urdangarin ya están en librerías y las reacciones no han tardado en llegar. Un relato que apela directamente a varios miembros de la Casa Real.

Urdangarin

Iñaki Urdangarin, el exyerno del rey emérito, parece seguir los pasos de Juan Carlos I, publicando sus memorias bajo el título de Todo lo vivido: Triunfos, derrotas y aprendizajes. Un libro en el que habla de su relación con la infanta Cristina, los hechos que le llevaron a la cárcel y su posterior salida.

Las reacciones a las memorias de Urdangarin no han tardado en salir a la luz. Según el entorno de la infanta Cristina, esta estaría muy decepcionada con el relato de la ruptura su exmarido, ya que no contaría el verdadero motivo detrás de esta, que no fue por su entrada en prisión, sino porque él se enamoró de otra mujer.

Urdangarin

Pese a todo, Urdangarin asegura que la infanta Cristina ha tenido la posibilidad de leerlo antes de ser publicado y de corregirlo. Además, los que sí que estarían de acuerdo con la publicación de las memorias serían los hijos de ambos. "Sus hijos están contentos y casi agradecidos porque entienden que su padre tenía que explicarse", advierte Paloma García-Pelayo.

Según se lee en la contraportada del libro, Urdangarin cuenta por primera vez su propia historia, una que, según él, se ha contado demasiadas veces desde otras voces que no le conocen de verdad. ¡Dale al play para enterarte de todo!

