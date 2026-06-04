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Madrid, paralizada por la visita del Papa: "Hay que hacer malabarismos para entrar y salir con el coche"

El papa León XIV está a punto de llegar a la capital de nuestro país y el despliegue está siendo histórico. Allí, se estima que su visita genere un impacto económico de más de 150 millones de de euros.

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La visita del papa León XIV a España está generando gran revuelo. El sumo pontífice estará en Madrid del 6 al 9 de junio, rodeado de millones de fieles.

La cita se ha convertido en uno de los eventos del año, que está previsto que atraiga a grandes multitudes de personas y, con ellas, los cortes de carreteras, problemas de movilidad y precios nunca vistos. Más de 23.000 agentes y 20.000 voluntarios ultiman los preparativos para su visita en Madrid

Se estima que la visita del Papa tenga un impacto económico de más de 150 millones de euros. Algo para lo que nuestro país lleva meses preparándose.

Sin embargo, la llegada del Papa también lleva consigo problemas de movilidad. El corte en carreteras y transportes han provocado que el propio Gobierno de Madrid y Barcelona hayan recomendado el teletrabajo.

El trayecto desde Cibeles hasta la plaza de Cuzco quedará cerrado al tráfico durante todo el fin de semana. Unos cortes que pondrán la rutina de muchas personas en peligro. "Hay que hacer malabarismos para entrar y salir con el coche", afirma una vecina de la zona.

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