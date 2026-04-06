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La estrategia tras la presencia del rey emérito en la reaparición de Morante: "Quieren dar cartas de naturalidad a sus visitas"

El rey Juan Carlos I ha vuelto a España y ha acudido a la reaparición de Morante de la Puebla en la corrida de Resurrección junto a los diestros Roca Rey y David Miranda. Un evento en el que ha sido vitoreado por los asistentes y que tiene detrás un motivo de peso.

rey emérito

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La reaparición de Morante de la Puebla, el diestro que anunciaba su retirada de manera inesperada el año pasado en Las Ventas, ha generado mucho revuelo. Tanto que hasta el mismo rey emérito no ha querido perdérselo.

Juan Carlos I ha viajado este fin de semana a Sevilla para presenciar la reaparición de Morante en la corrida de Resurrección junto a los diestros Roca Rey y David Miranda. Allí, acompañado de la infanta Elena, fue vitoreado por todos los asistentes de la plaza.

Según nos cuenta Nacho Gay, tras el regreso del rey emérito a España hay una estrategia clara. "Quieren dar cartas de naturalidad a las visitas cada vez más frecuentes", afirma nuestro colaborador, "él quiere que esos viajes cada vez más permanentes se vean".

Con el objetivo de dar normalidad a sus viajes, el rey emérito aprovechó para hacerse algunas fotos que, según Nacho Gay, podríamos ver en un reportaje que podría ver la luz en las revistas del miércoles. ¡Dale al play para verlo al completo en el vídeo de arriba!

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