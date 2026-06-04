"A mí me gusta este cachondeo": así viven J Kbello y María Parrado los constantes cambios en el liderato de la clasificación

J Kbello y María Parrado llevan semanas adelantándose mutuamente en la clasificación general de Tu cara me suena. Por el momento, ellos son los únicos que han ocupado lo más alto del ranking en alguna ocasión y la distancia entre ellos suele ser de tan solo un punto.

"No siento una rivalidad, una competitividad fea con María", ha querido recalcar J Kbello en una entrevista concedida al departamento digital de Antena 3. Eso sí, el cantante ha reconocido que le encanta sentir esa adrenalina al ver que se van adelantando constantemente 'como en las películas de coches'.

María Parrado, por su parte, ha suscrito las palabras de su compañero: "Es muy divertido porque ya éramos amigos de antes y esta experiencia nos está uniendo todavía más". ¡Escucha todo lo que nos han contado los dos sobre la lucha por el liderato dándole al play al vídeo de arriba!

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