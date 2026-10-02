Junts entregará al PSOE una propuesta propia en vivienda e insiste en retirar los dos decretos

Junts per Catalunya ha anunciado que entregará este viernes al PSOE una propuesta propia de real decreto de vivienda como "punto de partida" para avanzar hacia un acuerdo que sirva para "actuar con contundencia contra los fondos buitre y proteger a todas las familias".

Así lo han detallado a primera hora de la mañana de este viernes, después de que anoche la dirección de Junts decidiera pedir a los socialistas que retiren sus dos decretos de vivienda porque, de lo contrario, el grupo parlamentario que encabeza Miriam Nogueras en el Congreso votará en contra de ambos. En un comunicado, Junts ha explicado que ya ha formalizado su petición al PSOE para que retire los dos decretos como "condición previa" a buscar un acuerdo.

Asimismo, en dicho comunicado insisten que "existe una condición previa": retirar los dos decretos que "hoy se llevan a votación, evitando así sus efectos negativos e irreversibles sobre el mercado de la vivienda y sobre la grave situación que viven muchas familias".