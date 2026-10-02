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Y AHORA SON...COLES

Las divertidas claves de los niños para superar una ruptura: "Hay que ducharse, ponerse guapo y conocer a una amiga"

Jimeno le pregunta a los niños por asuntos del corazón y estos nos dan su solución para superar una ruptura. ¡Las respuestas nos han dejado sin palabaras!

niños

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

Jimeno se pone la mochila y el uniforme y vuelve al cole. Allí, busca respuestas a nuestras grandes preguntas en los más pequeños, que nunca mienten. Esta vez, les ha preguntado sobre temas amorosos.

Una ruptura es algo muy doloroso y, aunque muchos niños aún no las han experimentado, otros saben bien lo que hay que hacer para superarlas. "Hay que ducharse, ponerse guapo y conocer a una amiga", nos cuenta uno de los niños. Otra, sin embargo, recomienda "contarse chistes a sí misma".

Hay quien opta por volver a hacerse amigo de sus ex: "Lloras tres días y al cuarto le dices que si quieres ser mi amigo". Una solución que para ellos es la clave para superar una ruptura.

Los niños nos dan sus respuestas más sinceras y divertidas. ¡No tienen desperdicio! ¡Dale al play para ver la sección de Jimeno al completo!

Antena 3 » Programas » Y ahora Sonsoles

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niños

Las divertidas claves de los niños para superar una ruptura: "Hay que ducharse, ponerse guapo y conocer a una amiga"

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