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Tania Sánchez, sobre las denuncias de abusos en Ceuta: "Quiero creer que es gente vestida de militar y que no son militares"

La ex diputada de la Asamblea de Madrid reclama que se investiguen las denuncias sobre abusos, violaciones y violencia recogidas en un informe de Amnistía Internacional y plantea qué alternativas existen en torno al puerto de Ceuta.

Tania Sánchez, sobre las denuncias de abusos en Ceuta: "Quiero creer que es gente vestida de militar y que no son militares"

Tania Sánchez, sobre las denuncias de abusos en Ceuta: "Quiero creer que es gente vestida de militar y que no son militares"

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Alejandro Hergon
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Tania Sánchez ha puesto sobre la mesa una cuarta circunstancia a tener en cuenta en el análisis de la situación de Ceuta. La política se ha referido a las denuncias sobre abusos, violaciones y violencia contra personas que recoge un informe de Amnistía Internacional.

"Hay una situación preocupante de denuncias sobre abusos, violaciones, violencia contra personas", ha señalado Tania, que ha pedido que se investigue quién estaría detrás de estos hechos.

"Se tiene que investigar"

Durante su intervención, ha matizado que las denuncias apuntan a personas que actuarían "vestidas de militar", aunque ha señalado que quiere creer que no se trata de miembros de las Fuerzas Armadas. "Yo quiero creer que es gente vestida de militar y que no son militares y que se tiene que investigar", ha afirmado.

Además, ha relacionado esta cuestión con el debate sobre la protección del orden constitucional: "Porque hablábamos de proteger el orden constitucional, el orden constitucional también incluye que los cuerpos...".

Ante la aclaración de que las denuncias aparecían en un informe de Amnistía Internacional, ha defendido la necesidad de prestar atención a su contenido. "Yo creo que Amnistía Internacional es una elección bastante seria y creo que hay que escuchar lo que dice", ha señalado.

El debate sobre el puerto de Ceuta

También ha planteado otra cuestión relacionada con la situación de la ciudad autónoma: "La pregunta central con el tema del puerto es ¿cuáles son las alternativas?".

La colaboradora ha situado así el debate sobre las posibles respuestas a la situación de Ceuta junto a la necesidad de preservar el orden constitucional y analizar las denuncias de violencia recogidas en el informe mencionado durante la conversación.

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