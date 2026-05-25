Antonio Orozco explica el significado de una de sus canciones más emotivas: "Se la cantaba a mi hija para que comiese"

El dúo entre Mar y Antonio Orozco con ‘Te juro que no hay un segundo que no piense en ti’ ha sido uno de los momentos más emotivos de las terceras Audiciones a ciegas de La Voz Kids 2026. Una canción que el coach compuso para su hija y que se ha convertido en una de sus favoritas.

Sin embargo, originalmente el tema era bien diferente. De hecho, se trataba de una nana que le cantaba a su hija Antonela para conseguir que comiera. La letra no era exactamente la misma y, a decir verdad, lo único que tienen en común es el estribillo. Ahora bien, esto no quita que sea igual de entrañable.

“Tienes los ojos redondos como una almendra”, cantaba Antonio frente a los coaches y el público, para, finalmente, llegar al estribillo que todo el mundo conoce. El cual, por supuesto, ha sido vitoreado por todos los allí presentes.

“Es un padrazo”, comentaba Edurne, consciente de la hermosa relación de su compañero con sus hijos. Una realidad que se aprecia tan fácilmente como viendo su interpretación de la canción de cuna (o de trona) que compuso a Antonela. ¡Dale play al vídeo de arriba y disfruta de nuevo de su interpretación.

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