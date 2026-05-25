La clave de Fernando Romay para reinventarse: "Tener respeto por todo lo que viene, pero no tener miedo a nada"

Fernando Romay fue una de las grandes figuras del baloncesto en nuestro país. Sin embargo, a los 40 años se vio obligado a retirarse debido a las lesiones y a que su edad ya no era considerada adecuada para jugar.

"Fue duro", afirma Romay, "cuando se te rompe la vida nunca es fácil". Sin embargo, el exjugador de baloncesto no dejó que aquel golpe se llevara su ambición y utilizó su experiencia para ayudar a otros.

A día de hoy, Romay se dedica a la divulgación, ayudando a otras personas que, como él, han tenido que reinventarse a pesar de su edad. Con sus charlas y consejos, sirve como ejemplo de que un número nunca definirá quién eres ni lo que eres capaz de hacer.

A lo largo de estos años, Romay ha descubierto la clave para la reinvención: perder el miedo. "Lejos de ver problemas tienes que ver oportunidades", señala, "tener respeto por todo lo que viene pero no tener miedo a nada". ¡Dale al play para escuchar todo lo que nos ha contado!

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