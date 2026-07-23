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Mañana y el sábado

Avance exclusivo: Abraham Mateo, entre las grandes sorpresas de la Semifinal de La Voz Kids

El cantante será uno de los protagonistas de la primera gran noche de la recta final del programa, compartiendo escenario con varios talents de la edición.

Abraham Mateo

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Celia Gil
Celia Gil
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Esta semana, conoceremos al ganador de La Voz Kids en una doble cita histórica. Mañana, no te pierdas la Semifinal y el sábado la Gran Final. Dos noches únicas, llenas de sorpresas. Entre ellas destaca la presencia de Abraham Mateo, que será uno de los grandes invitados de la noche del viernes y pisará el escenario del programa para protagonizar una actuación muy especial.

El artista compartirá escenario con los talents del equipo de Fonsi y Ana Mena, regalando uno de los momentos más esperados de la gala. Su visita llega en una de las noches más importantes de la edición, cuando los semifinalistas lucharán por conseguir un puesto en la Gran Final.

La Semifinal promete estar repleta de emoción, música y grandes colaboraciones. Con la presencia de Abraham Mateo y muchas más sorpresas por descubrir, La Voz Kids afronta una noche decisiva en la que solo los mejores conseguirán seguir soñando con convertirse en la mejor voz kids del país.

Y el sábado, descubre al ganador de la edición en la Gran Final de La Voz Kids.

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