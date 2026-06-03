Rebeca Pérez, alcaldesa de Murcia: "Este incendio nos ha tenido muy preocupados, temiendo por la vida de las personas"

Ha sido una lucha casi cuerpo a cuerpo. Los vecinos de Los Garres en Murcia veían como las llamas se acercaban cada vez más a las casas. Ha sido una noche larga y "muy estresante", pero los equipos de Emergencias han logrado contenerlas. El fuego sigue activo, pero está perimetrado.

Noticias de la Mañana ha entrevistado a Rebeca Pérez, la alcaldesa de Murcia. "La jornada de ayer fue muy dura, sobre todo, por el avance de las llamas hacia las zonas residenciales. En este momento la situación es mucho más favorable. Desde que ha aparecido el primer rayo de sol esta mañana teníamos ya los medios aéreos desplegados . Es una zona muy escarpada, muy compleja para acceder a pie por parte de los servicios de emergencia que están trabajando en la zona. Por lo tanto, estas primeras horas van a resultar críticas para controlar este incendio que nos ha tenido muy preocupados, sobre todo, temiendo por la vida de las personas. Afortunadamente, el apoyo de la Comunidad Autónoma y del propio ministerio la UME ha hecho posible que podamos hacerle frente con todos los medios mecánicos y humanos".

A las 15:10 horas el 112 ha recibido más de 200 llamadas alertando sobre una lengua de fuego en la falda de la montaña, según han informado desde el Centro de Coordinación de Emergencias. La alcaldesa nos explica que "las condiciones eran desfavorables rachas de viento que iban cambiando de dirección cada 20 minutos, altas temperaturas alrededor de los 42 grados a la sombra hacía que se dificultase la estrategia de extinción de incendio de los servicios de emergencias. Evaluábamos a pie de calle como se iban acercando las llamas a las zonas residenciales, Policía Local actuó de inmediato desalojamos a más de 100 personas de unas 50 viviendas y le dimos soluciones habitacionales para que los vecinos estuvieran seguros. También nos preocupaba la cercanía a zonas de colegios incluso guarderías. Uno de los colegios, el que más afectado estaba sí que hoy abría sus puertas de par en par y se daban las clases con normalidad, pero sí que es cierto que hemos pasado una noche muy estresante y tenemos que agradecer a todos los servicios muy especialmente a los vecinos que actuaron con responsabilidad para poder entre todos contener esta tragedia".

De esos vecinos desalojados solo uno de ellos sigue en hotel, "el resto ya han vuelto a sus viviendas". Preguntada por el origen del fuego, la regidora dice que su "pretensión es dar por controlado y extinguido el fuego a lo largo de la jornada, y por supuesto, estamos investigando el origen del fuego. La policía científica está desplegada en el lugar", pero matiza que "por ahora es pronto y tenemos todos nuestros esfuerzos en atajar el incendio".

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