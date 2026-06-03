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Sigue activo el incendio en Los Garres, Murcia: un centerar de desalojados, hectáreas quemadas y más de 200 militares de la UME

Los vecinos de la pedanía han tenido que ser desalojados

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Incendio Murcia | Antena3 Noticias

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Durante toda la noche, los vecinos de la pedanía murciana de Los Garres han permanecido fuera de sus domicios tras ser desalojados ante las vilurentes llamas del incendio que comenzó la tarde del lunes. Durante toda las noche, la Unidad Militar de Emergencias (UME) ha estado trabajando para sofocar las llamas.

En estos momentos sigue activo el nivel 2 de emergencia y en las últimas horas las llaman han devastado 177 hectáreas. Desde primera hora de la mañana medios aéreos trabajan para intensificar las labores de extinción.

La UME ha reforzado el operativo con más de 200 militares y 70 vehículos. Un vecino agradece la intervención de los agentes porque "gracias a los Bomberos no ha habido una desgracia", al haber "tirado agua para que no avanzara" y "si no llega a ser por ellos, todo esto arde".

Muchas casas y vecinos vieron las llamas muy de cerca. Cuentan que en "cuestión de menos de cinco minutos ha bajado entera, y ha sido cuando todo el mundo ha echado a correr".

Una de las presentes recuerda que "llovía ceniza por todos lados y apenas se podía respirar". En aquel instante "pasaban niños con mascarilla, madres con trapos, gente con mochilas que se estaban evacuando. La gente estaba asustada".

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