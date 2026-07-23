El psicólogo de La Roja desvela el secreto del éxito de la Selección: "Han conseguido ilusionar a todo un país"

Después de varios días de celebraciones, la euforia empieza a dar paso al análisis. La selección española de fútbol ha conquistado un nuevo título y, detrás del éxito deportivo, también hay un trabajo silencioso que pocas veces ocupa los focos. Javier López Vallejo, psicólogo de la Roja y una de las personas que mejor conoce a los 26 internacionales, ha explicado cuáles han sido las claves mentales que han llevado al equipo a lo más alto.

"Han conseguido ilusionar a todo un país", asegura López Vallejo, todavía emocionado por lo vivido. "Llevamos muchos días de celebración y ya, más tranquilos, podemos empezar a asimilar lo que han conseguido estos chicos".

La receta para afrontar una final: hacer lo de siempre

Uno de los momentos de mayor presión fue la final disputada el pasado domingo. Sin embargo, el mensaje del seleccionador y del cuerpo técnico fue claro: no cambiar absolutamente nada.

"Si mentalmente piensas que un partido es especial, intentas hacer cosas especiales y eso genera inseguridad", explica el psicólogo. "El mensaje del míster era totalmente el contrario: todo lo que habíamos hecho hasta entonces era suficiente para competir también en una final".

Para López Vallejo, la normalidad fue una de las grandes armas de España.

Un equipo por encima de las estrellas

Mientras otras selecciones llegaban al torneo con el foco puesto en sus grandes figuras, España apostó por el colectivo.

"Hemos jugado contra la Portugal de Cristiano, la Francia de Mbappé o la Argentina de Messi. Enfrente había una España de 26 guerreros", destaca.

Según el psicólogo, esa ha sido la gran diferencia del equipo: "Han sido capaces de poner todo su talento individual al servicio del grupo. Mucha gente se identifica con estos chicos porque representan valores que son extrapolables a cualquier organización o a la vida cotidiana".

Las críticas también fortalecieron al grupo

El camino hacia el título no fue sencillo. Tras el empate ante Cabo Verde, las dudas rodearon a la selección y las críticas se multiplicaron.

López Vallejo reconoce que el entorno no siempre fue favorable, aunque recuerda que los jugadores están acostumbrados a convivir con la presión.

"Ellos viven permanentemente en una situación de incertidumbre donde cada acción parece tener consecuencias enormes. Nuestro trabajo es unir fuerzas y ayudar a desinflar ese globo de expectativas".

Lamine Yamal, talento y madurez impropias de su edad

Uno de los nombres propios del campeonato ha sido Lamine Yamal. A pesar de su juventud, el extremo ha demostrado una personalidad fuera de lo común.

"Con nosotros debutó con 17 años. Son críos, pero él es excepcional. Tiene una madurez muy superior a la que marca su DNI y soportar esa presión día tras día no es nada fácil", afirma.

El psicólogo explica que, en la selección, el trabajo con los futbolistas es diferente al que se realiza en un club.

"Los tenemos durante concentraciones muy cortas. Trabajamos directamente con el jugador, pero también muy de cerca con el seleccionador para conseguir el mayor impacto posible en muy poco tiempo".

Mantener la cabeza fría, una de las claves

Durante el encuentro frente a Argentina, España también destacó por no caer en las provocaciones ni responder a la agresividad del rival.

"Desde el primer partido tuvieron un comportamiento ejemplar. Una de las claves fue que nada les sacara del foco. Sabían que sus fortalezas estaban en el juego y todo lo demás solo buscaba distraerles. Lo tuvieron clarísimo y salió a la perfección".

La salud mental, una herramienta imprescindible

Las palabras de Ferran Torres en El Hormiguero, donde reconocía tener bloqueada la prensa para proteger su bienestar emocional, reflejan una realidad cada vez más habitual en el deporte de élite.

Para Javier López Vallejo, la figura del psicólogo deportivo debe dejar de verse como algo excepcional.

"Es importante normalizar el trabajo psicológico y relacionar la salud mental con el bienestar. Estos chicos, aunque sean estrellas, son personas que sufren, se enfadan y se ponen tristes. Cuantas más herramientas psicológicas tengan para gestionar todo eso, mejor podrán rendir y vivir".

El desafío empieza ahora

Pese a la histórica conquista, el psicólogo de la selección tiene claro cuál será el mayor reto del grupo: "Lo más difícil está ahora: asimilar todo lo conseguido... y volver a ganar".

Porque si algo ha demostrado esta generación de futbolistas, concluye López Vallejo, es que el verdadero éxito no solo está en levantar un trofeo, sino en construir un equipo capaz de mantener los pies en el suelo incluso cuando está en la cima.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresPlayer.