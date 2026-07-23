Las lágrimas de Bernat tras ganar 20.000 euros en ¡Salta!: un premio para cambiar la vida de su mujer

Bernat completó su paso por ¡Salta! con una victoria de 20.000 euros después de superar el puente en solitario y afrontar una última decisión cargada de tensión y emoción.

Tras revelar que su mujer, Rosa, padece síndrome de Steinert, explicó que destinará el premio a adaptar su casa para mejorar su calidad de vida y contribuir a la investigación de esta enfermedad rara.

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