El fuego arrasa en Villa del Prado, los vecinos están desesperados y consternados: "Nos vamos a quemar"

La ola de incendios continúa y, esta vez, ha provocado una enorme tragedia en Villa del Prado. Una treintena de viviendas han ardido y han quedado completamente calcinadas. Más de un centenar de vecinos han tenido que abandonar sus hogares con lo puesto para salvar la vida. En algunos casos, los servicios de emergencia incluso han tenido que evacuar a personas en brazos.

Las llamas ya han arrasado alrededor de 1.000 hectáreas y los equipos de emergencia trabajan sin descanso, aunque la magnitud del incendio ha provocado momentos de gran descontrol.

Nuestra reportera, Andrea Suñé, ha podido hablar con varios vecinos que lo han perdido todo. Vanesa reconoce que "no sabemos qué hacer ni por dónde tirar" y expresa su temor con una frase demoledora: "Nos vamos a quemar".

Por su parte, Paula explica que desconoce el estado en el que se encuentra la vivienda de su tía porque "no podemos acceder". "Tenemos todo allí" y "estoy desesperada de no saber qué va a pasar", afirma, al recordar el esfuerzo que supuso levantar esa casa durante tantos años. Además, denuncia la falta de apoyo institucional: considera que no se está invirtiendo lo suficiente en las personas afectadas y que tampoco se les están ofreciendo soluciones.

La periodista también ha sido testigo de escenas de enorme conmoción. Presenció cómo algunos vecinos veían arder sus viviendas mientras, entre lágrimas, repetían: "Está ardiendo mi casa". En medio de la tragedia, los habitantes destacan la solidaridad de quienes les rodean. "Los vecinos, como siempre, son los que se ayudan entre sí", aseguran. Son los propios pueblos quienes se avisan unos a otros y se prestan ayuda cuando más la necesitan.

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