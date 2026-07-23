“Duré un día y me fui”: la joven de 23 años que dejó su trabajo porque “no quería sufrir”

“Conforme me explicaban el trabajo, ya sabía que no quería estar allí”

El vídeo de Paula acumula miles de visualizaciones después de relatar una decisión que ella misma reconoce que puede resultar difícil de entender. “Duré un día en el trabajo, por voluntad propia”, explica.

Según cuenta, durante la jornada sintió una mezcla de emociones. Después de mucho tiempo buscando empleo, por fin había encontrado uno, pero conforme le explicaban las funciones tuvo claro que no era el lugar donde quería trabajar. “Yo ya sabía que no quería estar allí”, afirma.

“Al día siguiente estaba llorando”

Paula explica que no abandonó el empleo porque hubiera ocurrido ningún incidente ni porque el ambiente fuera malo. De hecho, asegura que tanto el trabajo como sus compañeros eran correctos. Simplemente no se veía desempeñando ese puesto y sintió que continuar solo iba a afectar a su bienestar emocional.

“Al día siguiente estaba llorando porque no quería ir”, relata. Por eso decidió dejarlo de inmediato en lugar de prolongar una situación que, según dice, le iba a hacer sufrir.

Además, la joven de 23 años, confiesa que vive con su madre y no tiene ninguna necesidad económica. Depende económicamente de ella. Pero reconocer que esa situación le permitió tomar una decisión que quizá otras personas no pueden permitirse.

Según cuenta, su madre le recomendó que intentara aguantar algo más de tiempo, aunque también le transmitió que, si sentía que no era el lugar adecuado, no debía sentirse culpable por marcharse.

El debate en el plató

La decisión de Paula ha generado opiniones muy diferentes entre los colaboradores de Más Espejo. Carla Galeote ha comprendido su postura y defendió que, si una persona joven no necesita ese empleo para subsistir y considera que le perjudica emocionalmente, tiene derecho a dejarlo.

En cambio, Isabel Rábago asegura que no entiende que abandonara el trabajo sin darle una oportunidad y recordó que muchas personas permanecen en empleos que no les gustan por necesidad, a pesar de la frustración que eso supone.

“Me gustaría dedicarme a la comunicación”

Durante la entrevista, Paula ha explicado que le gustaría orientar su futuro profesional hacia el mundo de la comunicación y las redes sociales. Una afirmación que provocó las bromas de algunos colaboradores del programa.

Gema López llegó a preguntarle si todo podía formar parte de una estrategia para ganar notoriedad y abrirse camino en televisión o en las redes. Pero Paula lo niega rotundamente y asegura que simplemente comparte en internet todo lo que le ocurre en su día a día. “¿Cómo no iba a contar esto si es lo que me ha pasado?”, concluyó.

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