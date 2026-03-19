Los hosteleros de Málaga, preocupados por la cancelación de los trenes: "El turismo nacional va a dejar de venir"

Los tiempos están claros. Este viernes, el Gobierno presenta las primeras medidas anticrisis y el Congreso las votará el próximo jueves 26 de marzo. Al parecer y según han adelantado, las principales medidas tendrán que ver con la limitación de los precios de la electricidad y de los carburantes.

La reapertura del AVE Madrid-Málaga para después de Semana Santa preocupa entre los hosteleros de la Costa del Sol, que ya han puesto cifras al duro golpe que supone ese corte de la alta velocidad. A su vez, se preguntan qué medidas se propondrán para ellos y temen ser los grandes olvidados.

Sin la alta velocidad, a los turistas "les cuesta trabajo tener acceso a nuestra ciudad"

Manuel, camarero malagueño, le preocupa esa reapertura tardía del sistema ferroviario. Asegura que su mayor problema es que "el turismo nacional que va a Málaga desde la parte media de la Península, va a dejar de venir" porque "les cuesta trabajo tener acceso a nuestra ciudad".

Precisamente, ha argumentado que "ese turismo nacional", al no poder venir en AVE, "tienen que recurrir al aire". Ante esta situación, "el sector aéreo ha subido su precio", por lo que complica aún más que haya turistas españoles durante la Semana Santa en Málaga.

"La suspensión del ferrocarril tiene una incidencia directa: hay estudios que hablan de una caída hotelera del 25%"

Por otro lado, el vicepresidente de las Confederación Española de Agencias de Viaje, José Manuel Lastra, ha afirmado que "esta crisis ferroviaria tiene un impacto negativo" que, tras el accidente de Adamuz, "ha afectado a toda Andalucía" y ahora, a "Málaga y a toda su provincia".

Lastra tilda de "pulmón turístico" a Málaga y asegura que el turismo "incide en la economía de toda la región": "El turismo en Andalucía supone el 15% del PIB", hablando de alrededor "de 500.000 empleos".

Asimismo, detalla que "la suspensión del ferrocarril tiene una incidencia directa", ya que "ya hay estudios que hablan de una caída hotelera del 25%".

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