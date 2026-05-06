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El hantavirus pone en alerta a los cruceros: "La gente está con miedo"

La preocupación por el hantavirus llega también al turismo marítimo. Mientras los pasajeros del crucero afectado viven días de aislamiento marcados por la incertidumbre, el sector empieza a analizar las posibles consecuencias de esta crisis sanitaria. ¿Cómo puede impactar en la industria de los cruceros?

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Ana Pizarroso
Publicado:

La crisis sanitaria provocada por el hantavirus irrumpe en el sector turístico con especial preocupación en la industria de los cruceros. Con ello, crece la atención sobre las posibles repercusiones económicas en la industria de los cruceros. ¿Ha habido ya alguna cancelación? ¿Hay preocupación?¿Se le hace algún tipo de chequeo médico a los pasajeros de un crucero? ¿Qué servicios médicos hay en los cruceros?

¿Qué tipo de asistencia médica hay un crucero?

Susana Calderón, de Viajes Malagueta, asegura que, por el momento, "la gente está con un poquito de miedo, siempre hay miedo", aunque no cree que la situación esté provocando cancelaciones. "No creo que haya cancelaciones por este motivo, a no ser que esto vaya a más, y esperemos que no", señala.

En cuanto a la asistencia médica a bordo, explica que "suele haber un médico para todos los pasajeros", teniendo en cuenta que hay cruceros con una capacidad aproximada de 200 personas. Además, destaca que algunos barcos cuentan con medios de evacuación urgente: "Este barco en el que yo me encuentro ahora mismo tiene dos helicópteros; en caso de asistencia urgente, trasladan a los pasajeros".

Calderón subraya que "no hay hospitales dentro de los barcos", aunque sí existe “una asistencia bastante completa”. En situaciones graves, añade, "los clientes son evacuados en helicóptero". Asimismo, indica que, para embarcar en un crucero, no se realizan pruebas médicas previas ni chequeos a los pasajeros.

Mientras tanto, el sector permanece atento a la evolución de la situación sanitaria y a su impacto en la confianza de los viajeros, en un escenario que podría cambiar en función de cómo evolucione el brote.

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