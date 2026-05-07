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MASK SINGER: Begoña Villacís, primera desenmascarada de la noche

Investigación | Programa 5

Jon Kortajarena, Antonio Banderas o Alejandro Sanz entre los favoritos de los investigadores para ser Momia

Las investigaciones en torno a Momia en Mask Singer han empezado con una disputa entre Susi Caramelo y Ana Milán. Pero, ¿por quién se están peleando realmente? Estas son sus teorías.

Jon Kortajarena, Antonio Banderas o Alejandro Sanz entre los favoritos de los investigadores para ser Momia

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Borja Tamayo
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Momia ha demostrado que está muy bien fuera de su sarcófago al ritmo de ‘Rock DJ’ de Robbie Williams. Una actuación que parece haber conquistado a Ana Milán y a Susi Caramelo, quienes no han dudado en disputarse una cita con esta milenaria máscara.

Momia deja boquiabierta a Ana Milán al ritmo de ‘Rock DJ’ de Robbie Williams

Ahora bien, el que sí parece tener una conexión directa con el concursante es Boris Izaguirre. Manel Fuentes ha sido el encargado de revelar su pista extra y ha apelado a la profesión periodística del investigador: “Boris escribió sobre Momia en el pasado”. Algo que ha despertado un recuerdo muy concreto en Izaguirre: “Escribí un artículo muy interesante sobre Mariano Rajoy”.

Sin embargo, Susi Caramelo se ha levantado en primer lugar para analizar las pistas de Momia y ha rogado que se trate del mismísimo Alejandro Sanz. Acto seguido, Juan y Medio ha descartado su primera opción tras vez la actuación de la máscara y ha elegido a Jorge Fernández. Pero Ruth Lorezno no está de acuerdo con ninguno de ellos, quedándose con Antonio Banderas.

Ana Milán ha insistido en su anterior teoría y repite apuesta, abogando por Imanol Arias. Boris, paradójicamente, ha sido el último en hablar y no se ha mantenido en el pronóstico de Mariano Rajoy, pasándose así a Jon Cortajarena. Por tanto, entre actores y cantantes ha quedado la cosa. ¿Tienes algún favorito? Dale play al vídeo y estudia en detalle a la máscara.

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