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MASK SINGER: Begoña Villacís, primera desenmascarada de la noche

Investigación | Programa 5

Jorge Fernández sale en ayuda de los investigadores con Chihuahua y Ana Milán no duda: “¡Es Violeta Mangriñán!”

Chihuahua ha protagonizado la que para Boris Izaguirre ha sido “la mejor actuación” de esta edición de Mask Singer. Pero, ¿quién está debajo de la máscara? Jorge Fernández de La ruleta de la suerte sale en ayuda de los investigadores.

Jorge Fernández sale en ayuda de los investigadores con Chihuahua y Ana Milán no duda: “¡Es Violeta Mangriñán!”

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Borja Tamayo
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La interpretación de ‘Please don’t go’ de KC and the shunshine que ha regalado Chihuahua al público ha conquistado a un investigador. Y es que Boris Izaguirre se ha levantado para afirmar que se trata de “la mejor actuación en la quinta temporada de Mask Singer”.

Chihuahua llena de luces y color el escenario de Mask Singer con ‘Please don’t go’

Sin embargo, en lo que respecta a las teorías, han necesitado la ya habitual pista extra. Ha sido nada menos que Jorge Fernández, de La ruleta de la suerte, el encargado de presentarla, destacando que “claramente estamos ante una máscara acostumbrada a dirigir equipos”.

Así, Boris se ha animado a ser el primero en aventurar un pronóstico, señalando (mientras creaba una expectación que ha puesto de los nervios a Susi Caramelo) a Jaydy Michel. Ana Milán, al analizar en detalle sus pistas, ha repetido su primera teoría para afirmar que bajo chihuahua se esconde Violeta Mangriñán.

Susi Caramelo también se ha remontado a las pistas pasadas para apostar por María Valverde y Ruth Lorenzo prefiere decantarse por Jessica Goicoechea. Todo ello dando la palabra a Juan y Medio, que se planta de nuevo para escoger a Paulina Rubio. ¡Todo puede ser en Mask Singer! ¿Tú quién crees que se esconde bajo la que ya llaman “Chic-Huahua”?

¡Begoña Villacís era la Chihuahua de Mask Singer! Así ha sido su desenmascaramiento

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