Chihuahua llena de luces y color el escenario de Mask Singer con ‘Please don’t go’

Boris Izaguirre y Ruth Lorenzo se han derretido en cuanto Chihuahua ha dado las primeras notas de ‘Please don’t go’ de KC and the shunshine band en su actuación de Mask Singer. Una interpretación llena de luces y color, como bien acostumbra a hacer esta máscara tan chic.

Susi Caramelo lo tiene claro: “Es joven, no como nosotras”. Por su parte, Ana Milán y Ruth creen saber que esta misteriosa concursante “no canta”. Todo ello mientras Juan y Medio dejaba de lado sus análisis para dejarse llevar por el ritmo de la canción.

Sin duda, Chihuahua sabe cómo llamar la atención allá por donde pasa. Y es que esta máscara no se cansa de dar el todo por el todo en cada show. ¿Quieres volver a verla? ¡Dale play al vídeo de arriba!