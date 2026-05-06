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Nueva temporada

"No sé si me verán de lo pequeña que soy", el sábado vuelve La Voz Kids a Antena 3

La nueva temporada ya está aquí y llega con una edición marcada por la ilusión, el talento de los más pequeños y muchas ganas de sorprender desde el primer momento.

La Voz Kids 2026

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Celia Gil
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La Voz Kids regresa este sábado por todo lo alto, un espectáculo en el que los grandes protagonistas serán los más pequeños junto a la emoción que caracteriza al formato. Las nuevas voces prometen dejar momentos únicos sobre el escenario.

Además, esta edición contará con talents cada vez más jóvenes, que llegan dispuestos a darlo todo y a vivir una experiencia inolvidable en el programa: "No sé si me verán de lo pequeña que soy",

Un arranque que promete noches llenas de música, sorpresas y grandes actuaciones en La Voz Kids. El sábado a las 22:00 horas en Antena 3.

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