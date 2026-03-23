El hombre que ha matado a su hija de 3 años había amenazado a la madre por rehacer su vida: "Era muy obsesivo con quién pasaba por su casa por la noche"

Fin de semana trágico con tres crímenes de violencia machista y vicaria. En Zaragoza, un hombre ha asesinado a tiros a su expareja y posteriormente, se ha suicidado. En Torrevieja, un hombre de 40 años ha matado a su hija de tres años y después, se ha suicidado. Por último, en Sevilla la Nueva (Madrid), tres hombres han sido detenidos tras prender fuego a una mujer a la que previamente rociaron con líquido inflamable.

En Torrevieja, la madre de la pequeña contactó con la Guardia Civil al no conseguir hablar por teléfono con su expareja desde hacía horas y temía que hubiese haber hecho daño a su hija, que en ese momento se encontraba con él al tener custodia compartida.

Aunque no existían denuncias previas de malos tratos entre los progenitores de la menor, fuentes de la investigación han señalado que cuando la mujer acudió al cuartel de la Guardia Civil manifestó haber sufrido malos tratos y haber recibido amenazas de muerte dirigidas a la hija si no terminaba su relación actual con otro hombre.

"Era muy obsesivo con quién pasaba cerca de su casa por la noche"

Este caso ha conmocionado al municipio alicantino de Torrevieja. Varios vecinos han afirmado que ese hombre "era muy obsesivo con quién" pasaba cerca de su casa "por la noche" y han detallado que les "daba miedo salir" al pensar que les estaba mirando.

Asimismo, otros cuentan que sí que la había amenazado por haber rehecho su vida y le tildan de "sinvergüenza". Además, destacan que "es un desmadre" y que no se puede "ir ahorcando criaturas o dando navajazos". Por otro lado, otra vecina lamenta que "no se haya matado él primero", antes que asesinar a su hija para "hacer sufrir a su madre".

"Es intolerable que maltrates a la madre y sigas teniendo la custodia de sus hijos"

Desde el plató de Más Espejo, Pilar Velasco asegura que esto "reabre permanentemente el debate de que el sistema policial no protege a las mujeres". Asimismo, detalla que este caso "merece saber en qué condiciones tenía este presunto asesino la custodia de sus hijas" y asegura que es intolerable que "maltrates a la madre y sigas teniendo la custodia de los hijos como si maltratar a la madre no fuera maltratar a los hijos".

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