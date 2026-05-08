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Mejores momentos | 8 de mayo

La conmovedora dedicatoria de David a sus padres: “Se han desvivido por mí”

El concursante barcelonés ha querido dedicar por primera vez su Rosco y se ha emocionado al hablar de los sacrificios de sus padres para que su vida fuera mejor.

La conmovedora dedicatoria de David a sus padres: “Se han desvivido por mí”

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Alberto Mendo
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El apoyo de los padres es un rasgo común en prácticamente todos los concursantes de Pasapalabra. Uno de sus momentos preferidos para reconocérselo y agradecérselo es justo antes de jugar El Rosco, en forma de dedicatoria. Esta vez ha sido David quien ha querido mandar este mensaje, apenas tres días después de que Javier se emocionara hablando de su padre y el momento crítico de salud que vivió en la pasada Navidad.

Las lágrimas de Javier en Pasapalabra: emocionado al hablar de su padre y confesar la ayuda de un exconcursante

Ha sido la primera vez que David ha dedicado un Rosco. “Mis padres siempre me han ayudado, siempre me han apoyado, se han desvivido por mí”, ha afirmado con creciente emotividad. El barcelonés ha destacado hasta qué punto significa su cariño: “Siempre han sacrificado parte de sus vidas haciendo que sean peor para que la mía sea mejor”.

Además, el concursante ha dejado un mensaje conmovedor: “Les quiero mucho, se lo digo poco”. Por eso, ha aprovechado para decírselo con esta bonita dedicatoria. ¡Descúbrela al completo en el vídeo!

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Agustín Jiménez ha aprovechado su visita a Pasapalabra para desplegar de nuevo su colección de artilugios sonoros. Antes de El Rosco entre Javier y David, el cómico sacó a relucir una ocarina muy especial: se toca soplando por la nariz. Roberto Leal, esperando algo así, le propuso un reto mayúsculo: interpretar la canción de Titanic. Lejos de achicarse, Agustín aceptó entre bromas y sorprendió a todos con una versión afinada y reconocible de My Heart Will Go On. Entre risas y asombro, el plató comprobó que incluso una melodía tan épica puede sonar… por la nariz. ¡Un momentazo inolvidable!

“A por todas”: David se lanza al bote tras el nuevo bache de Javier en El Rosco

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