La conmovedora dedicatoria de David a sus padres: “Se han desvivido por mí”

El apoyo de los padres es un rasgo común en prácticamente todos los concursantes de Pasapalabra. Uno de sus momentos preferidos para reconocérselo y agradecérselo es justo antes de jugar El Rosco, en forma de dedicatoria. Esta vez ha sido David quien ha querido mandar este mensaje, apenas tres días después de que Javier se emocionara hablando de su padre y el momento crítico de salud que vivió en la pasada Navidad.

Ha sido la primera vez que David ha dedicado un Rosco. “Mis padres siempre me han ayudado, siempre me han apoyado, se han desvivido por mí”, ha afirmado con creciente emotividad. El barcelonés ha destacado hasta qué punto significa su cariño: “Siempre han sacrificado parte de sus vidas haciendo que sean peor para que la mía sea mejor”.

Además, el concursante ha dejado un mensaje conmovedor: “Les quiero mucho, se lo digo poco”. Por eso, ha aprovechado para decírselo con esta bonita dedicatoria. ¡Descúbrela al completo en el vídeo!