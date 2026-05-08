Estelar aparición de Eva González en La ruleta de la suerte ¡con regalo para todo el público!

La ruleta de la suerte se ha hecho eco del gran estreno de La Voz Kids que tiene lugar este sábado a las 22:00 horas en Antena 3.

La versión infantil de este formato de éxito ha protagonizado uno de los paneles de velocidad de La ruleta. Y tras ser resuelto por uno de los concursantes, Eva González ha entrado al plató con una gran ovación del público y se ha fundido en un gran abrazo con Jorge Fernández.

La presentadora nos ha adelantado algunas de las sorpresas que veremos en el estreno. ¡No te pierdas este momentazo! ¡Ni el estreno de La Voz Kids!