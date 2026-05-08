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El Rosco | 8 de mayo

“A por todas”: David se lanza al bote tras el nuevo bache de Javier en El Rosco

El concursante barcelonés ha mantenido la tensión del duelo pese a saberse ganador después de que su rival se rindiera al no poder alcanzarle.

Agustín Jiménez ha aprovechado su visita a Pasapalabra para desplegar de nuevo su colección de artilugios sonoros. Antes de El Rosco entre Javier y David, el cómico sacó a relucir una ocarina muy especial: se toca soplando por la nariz. Roberto Leal, esperando algo así, le propuso un reto mayúsculo: interpretar la canción de Titanic. Lejos de achicarse, Agustín aceptó entre bromas y sorprendió a todos con una versión afinada y reconocible de My Heart Will Go On. Entre risas y asombro, el plató comprobó que incluso una melodía tan épica puede sonar… por la nariz. ¡Un momentazo inolvidable!

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Alberto Mendo
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Es una de las situaciones más favorables para un concursante de Pasapalabra: poder lanzarse a por el bote teniendo ya en su mano la victoria de El Rosco. David se ha encontrado con esta circunstancia después de que Javier se rindiera al no poder alcanzarle por un nuevo fallo inoportuno. De esta manera, el barcelonés ha redondeado con victoria una prueba que ha dedicado por primera vez: a sus padres, con un precioso mensaje durante el que se ha emocionado.

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David ha sido el encargado de comenzar un Rosco que, pese a la diferencia de catorce segundos en su favor, ha estado muy igualado durante casi toda la primera vuelta. El barcelonés, muy concentrado, la ha terminado con un acelerón hasta los 21 aciertos. Por su parte, Javier, pese a quedarse algo rezagado, había protagonizado antes la mejor jugada de la tarde: con diez letras consecutivas. Sin embargo, al llegar la V, el madrileño ha sufrido uno de esos tropezones que le están costando caros en los últimos programas: se ha complicado con su respuesta cuando se buscaba “váter”.

Javier ha mantenido sus esperanzas de remontada con un 22-21 en su contra pero, tras volver a fallar, se ha rendido. David, ya con el triunfo garantizado, se ha lanzado a por el bote de 478.000 euros. “A por todas”, se ha animado, manteniendo la tensión del desenlace. ¡No te pierdas este final en el vídeo!

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Agustín Jiménez ha aprovechado su visita a Pasapalabra para desplegar de nuevo su colección de artilugios sonoros. Antes de El Rosco entre Javier y David, el cómico sacó a relucir una ocarina muy especial: se toca soplando por la nariz. Roberto Leal, esperando algo así, le propuso un reto mayúsculo: interpretar la canción de Titanic. Lejos de achicarse, Agustín aceptó entre bromas y sorprendió a todos con una versión afinada y reconocible de My Heart Will Go On. Entre risas y asombro, el plató comprobó que incluso una melodía tan épica puede sonar… por la nariz. ¡Un momentazo inolvidable!

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