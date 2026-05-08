El incómodo momento de Eva González por sus zapatos: “Creo que son de Susanna Griso”

¿Cómo se sale de un momento incómodo? Con una sonrisa y con mucha naturalidad, y en eso Eva González es una experta. Roberto Leal ha sido quien la ha puesto en un aprieto precisamente a sabiendas del problemilla que la presentadora tenía con sus zapatos. El sevillano también demostró hace algunas tardes cómo sabe salir de estas situaciones, cuando convirtió un lapsus en una anécdota divertida.

El apuro de Eva ha surgido en La Pista, cuando ha hecho pleno al acertar Vente pa’ca, de Ricky Martin. Roberto, como hace tantas veces con los invitados, la ha animado a levantarse para bailar con su rival, Agustín Jiménez. Sin embargo, la intención del presentador escondía bastante picardía y él mismo ha dado pie a contar el motivo… y nunca mejor dicho porque tenía que ver con los zapatos.

“Me quedan grandes”, ha confesado Eva. La presentadora ha explicado que, como pensaba estar sentada durante todo el programa, iba a dar igual. Ahí ha surgido la travesura de Roberto con la invitada, que ha culminado el momento con un apunte que podría o no ser verdad: “Creo que son de Susanna Griso”. ¡Revive este momentazo en el vídeo!