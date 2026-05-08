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Mejores momentos | 8 de mayo

El incómodo momento de Eva González por sus zapatos: “Creo que son de Susanna Griso”

Roberto Leal ha puesto en un aprieto a la presentadora al animarla a bailar con Agustín Jiménez pese a saber que los zapatos… ¡le quedaban grandes!

El incómodo momento de Eva González por sus zapatos: “Creo que son de Susanna Griso”

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Alberto Mendo
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¿Cómo se sale de un momento incómodo? Con una sonrisa y con mucha naturalidad, y en eso Eva González es una experta. Roberto Leal ha sido quien la ha puesto en un aprieto precisamente a sabiendas del problemilla que la presentadora tenía con sus zapatos. El sevillano también demostró hace algunas tardes cómo sabe salir de estas situaciones, cuando convirtió un lapsus en una anécdota divertida.

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El apuro de Eva ha surgido en La Pista, cuando ha hecho pleno al acertar Vente pa’ca, de Ricky Martin. Roberto, como hace tantas veces con los invitados, la ha animado a levantarse para bailar con su rival, Agustín Jiménez. Sin embargo, la intención del presentador escondía bastante picardía y él mismo ha dado pie a contar el motivo… y nunca mejor dicho porque tenía que ver con los zapatos.

“Me quedan grandes”, ha confesado Eva. La presentadora ha explicado que, como pensaba estar sentada durante todo el programa, iba a dar igual. Ahí ha surgido la travesura de Roberto con la invitada, que ha culminado el momento con un apunte que podría o no ser verdad: “Creo que son de Susanna Griso”. ¡Revive este momentazo en el vídeo!

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Agustín Jiménez ha aprovechado su visita a Pasapalabra para desplegar de nuevo su colección de artilugios sonoros. Antes de El Rosco entre Javier y David, el cómico sacó a relucir una ocarina muy especial: se toca soplando por la nariz. Roberto Leal, esperando algo así, le propuso un reto mayúsculo: interpretar la canción de Titanic. Lejos de achicarse, Agustín aceptó entre bromas y sorprendió a todos con una versión afinada y reconocible de My Heart Will Go On. Entre risas y asombro, el plató comprobó que incluso una melodía tan épica puede sonar… por la nariz. ¡Un momentazo inolvidable!

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