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Gala 4 | Actuación

¡Sueño cumplido! Paula Koops se convierte en Hannah Montana

La cantante se ha metido en la piel de la referente de toda una generación con la canción ‘Best of both worlds’ sobre el escenario de Tu cara me suena.

¡Sueño cumplido! Paula Koops se convierte en Hannah Montana

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Patri Bea
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Paula Koops está siendo todo un descubrimiento en esta decimotercera edición de Tu cara me suena. La concursante ha demostrado ser una gran imitadora en las tres galas que se han emitido y promete seguir sorprendiendo a los espectadores.

Paula Koops aporta frescura en Tu cara me suena como The Cranberries con 'Just My Imagination'

¡Menuda alegría se llevó la pasada gala cuando le salió en el pulsador Hannah Montana! Paula ha crecido con la serie protagonizada por Miley Cyrus y para ella ha sido un sueño poder meterse en su piel por un día.

Paula Koops ha sido la encargada de abrir la gala por todo lo alto con una energía derrochadora propia de la mismísima Hannah Montana. La cantante nos ha hecho bailar al ritmo de ‘Best of both worlds’.

El jurado y el público se lo han pasado en grande con Paula porque se han dado cuenta de que ella ha disfrutado la actuación al máximo. ¡Revívela al completo dándole al play al vídeo de arriba!

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Antena 3» Programas» Tu cara me suena

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Gala 4 | Actuación

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El gaditano se ha metido en la piel de un dibujo animado y ha revolucionado el plató de Tu cara me suena convertido en granjero.

¡Sueño cumplido! Paula Koops se convierte en Hannah Montana
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La cantante se ha metido en la piel de la referente de toda una generación con la canción ‘Best of both worlds’ sobre el escenario de Tu cara me suena.

Agustín Jiménez ha aprovechado su visita a Pasapalabra para desplegar de nuevo su colección de artilugios sonoros. Antes de El Rosco entre Javier y David, el cómico sacó a relucir una ocarina muy especial: se toca soplando por la nariz. Roberto Leal, esperando algo así, le propuso un reto mayúsculo: interpretar la canción de Titanic. Lejos de achicarse, Agustín aceptó entre bromas y sorprendió a todos con una versión afinada y reconocible de My Heart Will Go On. Entre risas y asombro, el plató comprobó que incluso una melodía tan épica puede sonar… por la nariz. ¡Un momentazo inolvidable!

“A por todas”: David se lanza al bote tras el nuevo bache de Javier en El Rosco

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