¡Sueño cumplido! Paula Koops se convierte en Hannah Montana

Paula Koops está siendo todo un descubrimiento en esta decimotercera edición de Tu cara me suena. La concursante ha demostrado ser una gran imitadora en las tres galas que se han emitido y promete seguir sorprendiendo a los espectadores.

¡Menuda alegría se llevó la pasada gala cuando le salió en el pulsador Hannah Montana! Paula ha crecido con la serie protagonizada por Miley Cyrus y para ella ha sido un sueño poder meterse en su piel por un día.

Paula Koops ha sido la encargada de abrir la gala por todo lo alto con una energía derrochadora propia de la mismísima Hannah Montana. La cantante nos ha hecho bailar al ritmo de ‘Best of both worlds’.

El jurado y el público se lo han pasado en grande con Paula porque se han dado cuenta de que ella ha disfrutado la actuación al máximo. ¡Revívela al completo dándole al play al vídeo de arriba!