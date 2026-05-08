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Mejores momentos | 8 de mayo

Agustín Jiménez reinventa la banda sonora de Titanic con un instrumento insólito

El cómico es uno de los mayores expertos en instrumentos musicales raros y esta vez ha dejado a todos alucinados con una versión inédita de ‘My heart will go on’.

La insólita versión de la canción de Titanic: Agustín Jiménez sorprende con la ocarina de nariz

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Alberto Mendo
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Cada visita de Agustín Jiménez a Pasapalabra llega acompañada de muchas risas y también de alguna sorpresa en forma de artilugios sonoros que pueden considerarse raros. El cómico ha vuelto a demostrar que es uno de los mayores expertos en este ámbito, como ya hizo en el plató con una curiosa campana y con un extraño telefonillo portátil.

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Roberto Leal estaba echando de menos que enseñara alguno de estos objetos insólitos en estos programas, pero Agustín ya tenía el momento preparado. Antes del nuevo Rosco entre Javier y David, el invitado ha dejado a todos alucinados con la ocarina de nariz. Se trata de una ocarina que, efectivamente, tiene la particularidad de que se toca con el aire expulsado por la nariz. “Con la boca modulas las notas”, ha explicado sobre la singularidad y dificultad de este instrumento musical.

Agustín estaba dispuesto a hacer una demostración y ha pedido una propuesta. Roberto no se lo ha puesto fácil al pedirle la canción principal de Titanic. Asumiendo el reto, el cómico ha bromeado: “Leonardo, te noto un poco frío”. La sorpresa ha llegado con lo bien que sonaba ‘My heart will go on’. ¡Dale al play y descúbrelo!

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Agustín Jiménez ha aprovechado su visita a Pasapalabra para desplegar de nuevo su colección de artilugios sonoros. Antes de El Rosco entre Javier y David, el cómico sacó a relucir una ocarina muy especial: se toca soplando por la nariz. Roberto Leal, esperando algo así, le propuso un reto mayúsculo: interpretar la canción de Titanic. Lejos de achicarse, Agustín aceptó entre bromas y sorprendió a todos con una versión afinada y reconocible de My Heart Will Go On. Entre risas y asombro, el plató comprobó que incluso una melodía tan épica puede sonar… por la nariz. ¡Un momentazo inolvidable!

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