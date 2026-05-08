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Sole Giménez, sobre el edadismo en la industria musical: "Me parece que cometen un error"

La cantante acumula ya 40 años de trayectoria, pero confiesa que, a partir de cierta edad, los artistas encuentran más dificultades para seguir haciéndose un grupo en la industria.

Sole Giménez

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Sole Giménez es una de las artistas más reconocidas de nuestro país. Con más de cuatro décadas de música a sus espaldas, la cantante continúa embarcándose en nuevos proyectos y regalándonos su música.

Sole Giménez

Pese a que sus canciones con Presuntos Implicados y sus temas en solitario siguen sonando en la radio, Sole tiene claro que su edad no ayuda a hacerse un hueco en la industria. "Tengo una cierta edad y la gran industria apuesta mucho por la juventud", señala.

Sin embargo, Sole advierte que, para ella, el talento nunca dependerá de un número. "Lamentablemente, creo que se están equivocando", afirma Sole, que conoce a cientos de artistas españoles mayores a los que el arte les corre por las venas.

Por suerte, Sole se antepone al edadismo en la música y continúa expresándose a través de ella. ¡No te pierdas la entrevista en el vídeo de arriba!

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