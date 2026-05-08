La emoción de Natalia Sánchez ante la nominación de Sueños de libertad en los Premios Platino: "Es un regalo estar aquí"

Sueños de libertad, la serie más vista de la televisión, triunfa entre el público y arrasa en los premios. Tras ganar el Premio a mejor guion de serie diaria en los Premios ALMA, la serie se traslada a México, nominada a los Premios Platino 2026 como Mejor Serie de Larga Duración.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Natalia Sánchez, que interpreta a Begoña en la ficción, y con Joan Noguera, el director. Ambos se han mostrado especialmente emocionados ante la nominación, que reconoce el talento de la cultura iberoamericana.

"Estamos cruzando los dedos", afirma Natalia Sánchez, "es un regalo poder estar hoy aquí y que la serie siga gustando tanto". Un éxito ante el que Joan Noguera no ha podido dejar de agradecer el apoyo: "A ver si podemos llevarnos el Platino a España y compartirlo con toda la gente que nos sigue cada día".

El sábado 9 de mayo, el Teatro Gran Tlachco del Parque Xcaret de Riviera Maya acogerá la gala de los Premios Platino. Una noche especialmente emocionante para Sueños de Libertad. ¡No te pierdas todo lo que nos han contado en el vídeo de arriba!