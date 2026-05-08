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Mañana, a las 22:00h

Avance exclusivo de La Voz Kids: la talent más pequeña pisa el escenario dispuesta a sorprender

A sus 7 años, Triana llega a La Voz Kids para cantar 'Señora' de Rocío Jurado y vivir una experiencia inolvidable. ¿Logrará conquistar a los coaches?

Edurne, La Voz Kids

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Celia Gil
Publicado:

Acompañada de su peluche, Triana se sube al escenario de La Voz Kids con paso firme, mientras los coaches ya comentan desde sus sillones la fuerza con la que pisa el escenario. Ana Mena y Edurne no pueden evitar fijarse en la fuerza de sus pasos desde el primer momento.

A pesar de tener tan solo 7 años, la talent tiene claro a lo que viene: “Yo sí soy pequeña para cantar en ese escenario tan grande, pero creo que los coaches sí se van a sorprender con la voz que tengo”, asegura.

Con esa confianza, Triana se prepara para interpretar ‘Señora’, el mítico tema de Rocío Jurado, en una actuación que promete ser uno de los momentos más especiales de la noche.

¿Logrará conquistar a los coaches? Mañana disfruta del gran estreno de La Voz Kids en Antena 3 y si no puedes esperar ya lo tienes disponible en atresplayer.

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