El histórico socialista Paco Vázquez carga contra el Gobierno por la huelga general: "Ellos mismos reconocen su fracaso absoluto"

Quedan dos días para que nuestro país viva una huelga general de 24 horas convocada por los sindicatos bajo el reclamo de soluciones a la crisis de acceso a la vivienda.

Un paro que ha dado que hablar por estar presuntamente movilizado contra la oposición, en lugar de contra el Gobierno. Un Ejecutivo que, en palabras de su presidente, Pedro Sánchez, señala que "la huelga no va contra nadie". Aunque, de manera habitual, este tipo de movimientos se dirigen contra el Gobierno central. Sin embargo, las palabras de Sánchez contrastaban con las de María Jesús Montero, secretaria general del PSOE en Andalucía, que apelaba a la primera idea y vinculaba la protesta a la "oposición".

"Podría haberse hecho de muchas maneras y no intentando hacer un ardid preelectoral"

El exalcalde de A Coruña por el PSOE e histórico del partido, Paco Vázquez, tiene clara su percepción al respecto sobre el 11-N: "No es que sea una huelga típica, es una astracanada total y absoluta".

Con sus palabras, muestra comprensión ante la preocupación de la ciudadanía por la situación económica, el coste de la vida y el acceso a la vivienda. Sin embargo, considera que "lo que no tiene sentido es que se produzca una huelga general contra la oposición, no contra el Gobierno". Para él, que tilda el paro de "político", el foco debería dirigirse hacia el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Considera que la movilización del malestar ciudadano "podría haberse hecho de muchas maneras y no intentando hacer un ardid preelectoral buscando crear un mal ambiente que coincida con la estrategia que está siguiendo el actual Gobierno".

Para Vázquez, la convocatoria y sus fundamentos "descalifican totalmente a los sindicatos". En este contexto, y ante las informaciones que apuntan a que las diferencias dentro de CCOO están derivando en una baja movilización en los centros de trabajo, el exalcalde socialista entiende la postura del sindicato. "No me extraña que esté metiendo el freno de mano y comience a dar marcha atrás, teniendo en cuenta que es algo que no tiene sentido y que es un baldón que va a quedar en los sindicatos", añadiría.

"Son maniobras para distorsionar la polémica propia de una campaña electoral"

"La ciudadanía va a salir a la calle por una situación que sitúa a la mayoría de la gente en una crítica en su convivencia diaria", decía antes de comentar que el secundamiento de la huelga general por parte de los miembros del Gobierno se debe a que ellos mismos "reconocen el fracaso de sus acciones de Gobierno".

No obstante, para Vázquez, "todo esto son maniobras para distorsionar la polémica propia de una campaña electoral y evadir que se centre en cuestiones puntuales a las que hemos asistido en los últimos años". Respecto a estas, menciona las más recientes: las infraestructuras, la migración en Ceuta, la amnistía y los pactos y alianzas con partidos como EH Bildu.

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