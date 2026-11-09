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27 de noviembre

Gana una entrada doble para asistir de público al primer directo de La Voz 2026

Participa en nuestro trivial sobre el programa y demuestra cuánto sabes sobre los coaches, las novedades y los momentos más destacados de esta edición. ¡Podrás conseguir una entrada doble para disfrutar del programa en directo el 27 de noviembre!

Melendi, Mika, Pablo y Lola: coaches de La Voz 2026

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¿Quieres vivir en directo la emoción de La Voz? Ahora tienes la oportunidad de conseguir una entrada doble para disfrutar del primer directo del programa el próximo 27 de noviembre y sentir de cerca la magia de las actuaciones, los coaches y los talents.

Para participar, solo tienes que demostrar cuánto sabes de La Voz respondiendo correctamente a las cinco preguntas de nuestro trivial. ¡Pon a prueba tus conocimientos sobre los coaches, las novedades de esta edición y los momentos más destacados del programa!

Completa el formulario con tus datos, responde al cuestionario y participa para conseguir tus entradas. No pierdas la oportunidad de vivir una noche única junto a Lola Índigo, Melendi, Mika, Pablo López y las voces que aspiran a convertirse en la mejor voz del país.

Nos comunicaremos con los ganadores a través del correo y recuerda que Atresmedia no se hace cargo de los gastos de desplazamiento.

¡Tienes hasta el jueves 12 de noviembre para participar y disfruta de La Voz en directo!

Trivial

Gana una entrada doble para el primer Directo de La Voz 2026

¡Participa y vive el concurso en directo!

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