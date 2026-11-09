Gana una entrada doble para asistir de público al primer directo de La Voz 2026

¿Quieres vivir en directo la emoción de La Voz? Ahora tienes la oportunidad de conseguir una entrada doble para disfrutar del primer directo del programa el próximo 27 de noviembre y sentir de cerca la magia de las actuaciones, los coaches y los talents.

Para participar, solo tienes que demostrar cuánto sabes de La Voz respondiendo correctamente a las cinco preguntas de nuestro trivial. ¡Pon a prueba tus conocimientos sobre los coaches, las novedades de esta edición y los momentos más destacados del programa!

Completa el formulario con tus datos, responde al cuestionario y participa para conseguir tus entradas. No pierdas la oportunidad de vivir una noche única junto a Lola Índigo, Melendi, Mika, Pablo López y las voces que aspiran a convertirse en la mejor voz del país.

Nos comunicaremos con los ganadores a través del correo y recuerda que Atresmedia no se hace cargo de los gastos de desplazamiento.

¡Tienes hasta el jueves 12 de noviembre para participar y disfruta de La Voz en directo!