Feijóo pide a los sindicatos que "reconsideren" la huelga general del 11-N: "Antes era incomprensible. 69 muertos después es un grave error"

"Antes era incomprensible. 69 muertos después es un grave error". Este es el argumento que ha esgrimido Alberto Núñez Feijóo para pedir a los sindicatos que "reconsideren" la huelga general del próximo 11 de noviembre.

En un desayuno informativo, el líder de la oposición se ha dirigido directamente a los sindicatos para lanzarles el siguiente mensaje: "Quiero dirigirme directamente a los sindicatos. Reconsideren esa huelga convocada contra la oposición tal y como ha confirmado la directora de campaña del Partido Socialista. Antes era incomprensible. 69 muertos después es un grave error".

Reprocha Feijóo que durante los ocho años de legislatura de Pedro Sánchez no han convocado ninguna huelga general y pide que no se haga ahora "a tres semanas de ser llamados a las urnas". "No lo hagan o ligarán su imagen a Pedro Sánchez para siempre".

Sobre la acampada en Sol

En el mismo acto se ha pronunciado también sobre el desalojo de la acampada de Sol. Para el dirigente, el desalojo supone una buena noticia para la actividad comercial y hostelera de la zona y para la reputación de la capital. Además ha apuntado que la nueva delegada del Gobierno, Pilar Trinidad, "puede intuir que este mes se producirán cambios políticos en España, podría no querer asumir más responsabilidades de las necesarias".

Además, Feijóo ha reiterado que si llega al Gobierno quiere recuperar el agravante por cometer actos vandálicos con el rostro tapado y ha anunciado un incremento de las penas para quienes organicen actos vandálicos a través de redes sociales o páginas web.