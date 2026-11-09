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"Tenemos que sacarte de aquí": Maca y Rosa intentan liberar a Lucía de su encierro

"Tenemos que sacarte de aquí": Maca y Rosa intentan liberar a Lucía de su encierro

A la deriva

Maca y Rosa se enfrentan al control de Héctor para rescatar a Lucía

Después de descubrir su intento de fuga, Héctor encierra y medica a Lucía. Sus amigas entran en la casa para comprobar cómo se encuentra y ayudarla.

Patri Bea
Patri Bea
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Héctor descubre el plan de Lucía y Tristán y consigue que la Guardia Civil detenga a su mujer antes de reunirse con él.

Como castigo, la encierra en su habitación y comienza a medicarla. Maca y Rosa visitan la casa, le aseguran que no la traicionaron y le cuentan que Tristán está preocupado.

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