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A la deriva
Maca y Rosa se enfrentan al control de Héctor para rescatar a Lucía
Después de descubrir su intento de fuga, Héctor encierra y medica a Lucía. Sus amigas entran en la casa para comprobar cómo se encuentra y ayudarla.
Héctor descubre el plan de Lucía y Tristán y consigue que la Guardia Civil detenga a su mujer antes de reunirse con él.
Como castigo, la encierra en su habitación y comienza a medicarla. Maca y Rosa visitan la casa, le aseguran que no la traicionaron y le cuentan que Tristán está preocupado.