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La Voz
Lola Índigo anima a sus talents de La Voz a confiar en su talento
La coach comparte su experiencia personal y explica a los aspirantes por qué creer en uno mismo y mantener la humildad ayuda a perseguir los sueños.
Durante uno de los ensayos, Lola Índigo recuerda que nunca le avergonzó decir que quería ser cantante o bailarina, una seguridad que ha mantenido durante su carrera.
Su mensaje busca que los talents afronten las Batallas sin miedo y confíen en sus capacidades, diferenciando entre creer en el propio talento y perder la humildad.