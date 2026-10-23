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Paco Vázquez, sobre las elecciones: "Los socialistas que creemos en los valores de la socialdemocracia no nos identificamos con Pedro Sánchez"

El exalcalde del PSOE en A Coruña, analiza las palabras de la entrevista de este jueves a Pedro Sánchez y las de Felipe González en las que habla del propio presidente del Gobierno.

Paco Vázquez PSOE

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Manuel Pinardo
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Paco Vázquez, exalcalde de A Coruña, ha analizado los disturbios ocurridos en la ciudad en la que fue alcalde por el partido socialista y ha explicado que se buscó el enfrentamiento: "La plaza es un cuadrado de 100 metros y por el que se accede por 3 o 4 calles, si se permite una contramanifestación, están permitiendo buscan las consecuencias de un enfrentamiento como surgió en A Coruña".

El exalcalde sabía que este enfrentamiento iba a suceder: "Vox solicitó hace varios días un acto de carácter pre electoral y en los medios de comunicación de Galicia, salieron una serie de notas y organizaciones llamando a una concentración en la misma plaza para hacerle boicot como sucedió, no ha habido una actuación que lo impidiera".

"Lincharon a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado"

Paco Vázquez describe la manifestación contra Vox en A Coruña como un intento de linchar a miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado y que nadie los ha apoyado: "Parece que son ellos los culpables de lo sucedido, esto continuó hasta las ocho de la tarde, A Coruña fue tomada por la violencia", explica.

Sánchez se afilió por Felipe González

Aprovechando la entrevista de este jueves del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que dijo que él se afilió al PSOE por Felipe González, Paco Vázquez ha querido exponer sus opiniones de lo ocurrido: "Todos aquellos socialistas que creemos en los valores de la socio democracia, no nos identificamos con él".

Finalmente, ha querido hablar sobre la leve autocrítica del presidente del Gobierno y ha destacado que la corrupción del partido en los casos de Koldo y Ábalos, son parte de la propia administración del estado, ya que, "la corrupción está institucionalizada".

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