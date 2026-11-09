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Y ahora Sonsoles
Agustina relata cómo una desconocida le robó sus joyas y su reloj tras ganarse su confianza
La mujer, de 89 años, cuenta en Y ahora Sonsoles cómo fue víctima del timo del abrazo cariñoso cuando una desconocida se ofreció a ayudarla.
Agustina fue abordada por una mujer que empezó a hablar con ella y se mostró amable. Al ganarse su confianza, la víctima la invitó a subir a casa.
Mientras la ayudaba a subir las escaleras, la ladrona le robó las joyas y el reloj que llevaba. Después salió corriendo antes de entrar en la vivienda.