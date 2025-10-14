Hacer del delito un modo de vida: la desesperación de la Policía por los delincuentes multirreincidentes

La labor que desempeñan gran cantidad de policías es totalmente vocacional y ponen todos su esfuerzos en ella. El portavoz de la Confederación Española de Policía, David Gutiérrez, señala que los agentes sienten que esos esfuerzos son en balde cuando ven entrar y salir a un mismo delincuente de las dependencias policiales y de los juzgados. La multirreincidencia ha aumentado en España.

Situaciones que se repiten a diario

"Hay algunos que, aunque les detengamos decenas de veces, vuelven a estar en la calle cometiendo esos tipos delictivos. Los ciudadanos lo sufren y esto para un policía es totalmente desesperante", explicaba David.

Su alegato es una grito de frustración de ver como "la cosecha se echa a perder", cuando ellos han actuado y detenido a un presunto caco. Hace una denuncia que puede decir más alto, pero no de forma más clara.

"La ley no nos acompaña"

Advierte de las carencias que tiene actualmente el sistema legislativo español en esta materia: "La ley tiene unos agujeros muy claros que llevamos muchos años denunciando, y que permite que se vuelvan a poner en libertad".

Arrestos inútiles

Muchos policías dicen sentirse desesperados al ver que detienen a una persona tras infringir las leyes y pasar una noche en el calabozo, es puesta en libertad después de pasar a disposición judicial, un bucle del que son testigos una y otra vez: "Estas detenciones no valen para nada. Es una pena y es donde queremos incidir".

David Gutiérrez propone "un tipo penal específico" para individuos que dedican su vida a cometer hurtos de forma consecutiva. Cuestiona las últimas modificaciones en las leyes con un ejemplo impactante:

"Tu matas a una persona y luego robas a otra, ese delincuente no es reincidente porque son delitos distintos".

El perfil del delincuente múltiple

La abogada Montse Suárez analizaba cómo hay personas entre nosotros que han hecho del delito una suerte de profesión: "Viven del delito. Conocen la Ley e incluso cómo está el juzgado, colapsado".

Una edad de unos 30 años, con más de una detención al mes en los últimos 4 años - en torno a 65 -, por hurtos menores. Este sería el expediente medio de alguien cuya forma de vida es apropiarse de lo ajeno: "Son profesionales".

Montse explica que cuando son cogidos, se libran de mayores consecuencias mediante el pago de una multa. Subrayando que los jueces están "hasta arriba "de trabajo y que para considerarse la multirreincidencia, deben existir tres sentencias firmes previas.

